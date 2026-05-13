Con l’arrivo di una nuova stagione, molte donne si trovano a dover affrontare il cambio armadio, un'operazione che spesso crea confusione e stress. In questo contesto, anche l’attenzione agli outfit si rinnova, portando a scelte di stile diverse e spesso sorprendenti. Tra queste, le scelte di una nota figura pubblica hanno fatto parlare di sé, mettendo in discussione alcuni stereotipi legati all’immagine e alla moda.

I spirazione stilistica cercasi. L’arrivo della nuova stagione, sommato al temutissimo cambio armadio, può provocare un terremoto nel guardaroba di molte donne. Dubbi, dilemmi e domande da risolvere trovando una figura di riferimento, in particolare sul fronte degli outfit curvy della primavera. Sfumature strategiche: cinque colori dall’effetto snellente X Sebbene l’industria della moda e il mondo del cinema abbiano di fatto detto addio al movimento della body positivity, alcune star tengono ancora acceso il faro della moda plus-size. Come dimostra Lena Dunham, attrice, regista, sceneggiatrice e produttrice, che nelle ultime settimane ha fornito innumerevoli esempi di outfit curvy per la primavera da replicare subito.🔗 Leggi su Iodonna.it

© Iodonna.it - Gli outfit di Lena Dunham sfatano ogni (falso) mito

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