Gli Internazionali di Roma valgono un miliardo di euro addio calcio insegna agli angeli a fare i calendari
Gli Internazionali di Roma sono cresciuti notevolmente nel corso degli anni, passando da un fatturato di sei milioni di euro nel 2002 a circa novanta milioni quest’anno. La manifestazione, che si svolge nel mese di maggio, rappresenta uno degli eventi più importanti del circuito mondiale di tennis, attirando pubblico e investimenti da tutto il mondo. La cifra complessiva, che si avvicina a un miliardo di euro, testimonia l’espansione e la rilevanza dell’appuntamento romano nel panorama sportivo internazionale.
C’è un numerino che racconta meglio di qualsiasi altro la metamorfosi degli Internazionali di tennis, il Masters 1000 in corso a Roma: sei milioni di euro di fatturato nel 2002, novanta stimati quest’anno. Quindici volte tanto, in vent’anni. Il torneo di Roma non è più una bella settimana di tennis con la fontana dell’Acqua Acetosa sullo sfondo. È un asset. Un crown jewel, direbbero i banchieri d’affari, e il gergo finanziario che usa la Gazzetta dello Sport nella sua analisi economica, non è esagerato: i recenti passaggi di proprietà dei Masters 1000 di Madrid e Miami a una holding americana per oltre un miliardo di dollari certificano la caratura economica globale di questi eventi.🔗 Leggi su Ilnapolista.it
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