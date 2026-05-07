Roma Berrettini soccombe a Popyrin | addio precoce agli Internazionali

Nel primo turno degli Internazionali di Roma, il tennista italiano ha perso contro il suo avversario in due set. Durante il match, la mancata conversione di una palla break ha inciso sull’esito di alcuni game. Inoltre, la percentuale di vittorie sulla seconda palla si è ridotta rispetto alle aspettative, influenzando il risultato complessivo. La partita si è conclusa con la sconfitta dell’atleta italiano, eliminato presto dalla competizione.

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? Punti chiave Come ha influito la mancata conversione della palla break sul match?. Perché la percentuale di vittorie sulla seconda palla è crollata così tanto?. Quali errori tecnici hanno permesso a Popyrin di dominare l'azzurro?. Come cambierà il calendario di Berrettini dopo questo stop a Roma?.? In Breve Popyrin ha vinto il primo set 6-2 in soli 38 minuti.. Berrettini ha vinto solo il 38% dei punti con la seconda palla.. L'azzurro ha inserito solo il 48% delle prime palle nel secondo set.. L'atleta aveva mostrato segnali di ripresa durante il Challenger di Cagliari.. Matteo Berrettini chiude prematuramente la sua corsa agli Internazionali di Roma dopo la sconfitta subita contro Alexei Popyrin per 6-2, 6-3 al primo turno del torneo.🔗 Leggi su Ameve.eu © Ameve.eu - Roma, Berrettini soccombe a Popyrin: addio precoce agli Internazionali Notizie correlate Leggi anche: Internazionali, flop Berrettini: perde al primo turno con Popyrin e saluta già Roma Internazionali, oggi Berrettini-Popyrin – Diretta(Adnkronos) – Matteo Berrettini fa il suo esordio agli Internazionali d'Italia 2026. Aggiornamenti e dibattiti Berrettini subito fuori a Roma: il Martello si arrende a Popyrin in 2 setIl 2 volte campione del mondo ed ex numero 6 Atp cade contro l'australiano e lascia il campo di casa al primo turno ... tuttosport.com LIVE Berrettini-Popyrin 2-6, 3-6, ATP Roma 2026 in DIRETTA: l’azzurro esce di scena subito nel torneo di casaCLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 12.52 Per oggi è tutto amici di OA Sport. La Diretta Live testuale del match fra Berrettini e Popyrin, vinto da ... oasport.it