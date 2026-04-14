Il Foro Italico si appresta ad ospitare l’83ª edizione degli Internazionali d’Italia, un torneo di grande rilievo nel calendario tennistico mondiale. La competizione si svolgerà dal 6 al 17 maggio e vedrà in campo alcuni dei giocatori più qualificati del circuito internazionale. La manifestazione si presenta come uno degli eventi sportivi più attesi dell’anno, attirando attenzione sia a livello nazionale che internazionale.

Il Foro Italico si prepara ad accogliere l’83ª edizione degli Internazionali d’Italia, il prestigioso torneo che dal 6 al 17 maggio vedrà protagonisti i migliori atleti del circuito mondiale. La conferenza stampa tenutasi martedì 14 aprile ha svelato un piano ambizioso che punta a trasformare l’evento in un polo d’attrazione non solo sportivo, ma anche economico e infrastrutturale per la capitale, con l’obiettivo di superare le 400.000 presenze e generare un impatto sul territorio pari a un miliardo di euro. Un volto nuovo per il Foro Italico: tra la Grand Stand Arena e il recupero del verde. L’evoluzione del complesso sportivo romano rappresenta il pilastro centrale della strategia organizzativa di quest’anno.🔗 Leggi su Ameve.eu

© Ameve.eu - Internazionali d’Italia: il Foro Italico punta a un miliardo di euro

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