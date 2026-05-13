Durante le nuove indagini sul delitto di Garlasco, è stata ascoltata una conversazione telefonica tra Giuseppe Sempio e sua moglie, in cui lui afferma: “Perché comunque lo scontrino lo hai fatto tu”. Nel frattempo, la madre di Sempio ha pianto disperata, dicendo: “Gli ho rovinato la vita”. Le intercettazioni sono parte di un fascicolo aperto che coinvolge la figura di Giuseppe Sempio nella vicenda.

“Perché comunque lo scontrino lo hai fatto tu”. È una frase che pesa come un macigno quella pronunciata da Giuseppe Sempio durante una telefonata con la moglie, intercettata nell’ambito delle nuove indagini sul delitto di Garlasco. Dall’altra parte della cornetta, la donna crolla emotivamente e si lascia andare a parole cariche di disperazione: “È colpa mia, gli ho detto io di tenere lo scontrino”. L’intercettazione, tornata oggi al centro dell’attenzione investigativa, aggiunge un nuovo tassello al complesso quadro che ruota attorno all’omicidio di Chiara Poggi, uccisa il 13 agosto 2007 nella villetta di famiglia a Garlasco. La madre di Andrea Sempio, in lacrime, continua infatti a ripetersi: “Gli ho rovinato la vita all’Andrea.🔗 Leggi su Thesocialpost.it

© Thesocialpost.it - “Gli ho rovinato la vita”. Garlasco, la mamma di Sempio in lacrime: pianto disperato

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La madre di #Sempio tra 2016 2018 a Stasi:Ci avete rovinato la vita Sempre lei tra 2022 2023: Ho dei dubbi su mio figlio SIGNORAAA E LO SCONTRINOOO!!? Non c'è niente da fare, il frutto non cade mai lontano dall'albero. #Garlasco x.com

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