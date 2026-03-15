Il 15 marzo 2026 a Bologna, la madre di Andrea Antonelli ha raccontato di aver visto in TV le lacrime del figlio e di aver pianto anche lei insieme alla famiglia. La donna ha spiegato che, quando hanno visto Andrea piangere, hanno deciso di lasciar andare le emozioni e di condividere quel momento di gioia. La scena ha coinvolto tutta la famiglia in un sentimento di commozione collettiva.

Bologna, 15 marzo 2026 - “Quando abbiamo visto Andrea piangere, a quel punto abbiamo mollato anche noi”. E’ una mamma felice Veronica Antonelli. Felice e commossa. Marco, il papà di Andrea Kimi - che la mamma chiama affettuosamente Andy - è in Cina. All’ombra delle Due Torri sono rimaste Veronica e Maggie, la secondogenita. Se Andy era in trasferta in Cina, per riscrivere la storia dell’automobilismo italiano e mondiale - più giovane pilota di tutti i tempi a conquistare una pole e a questo punto, forse, anche il più giovane a fare doppietta, pole e Gran Premio -, Maggie è alle prese con la ginnastica ritmica. E magari questa volta Maggie non era nemmeno troppo presa dalla gara, perché lei, con i suoi undici anni di entusiasmo, è la prima tifoso di Andy. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

© Ilrestodelcarlino.it - Kimi Antonelli, mamma Veronica: “Ho visto in tv le lacrime del mio Andy, e abbiamo pianto tutti di gioia”

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