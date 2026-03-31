La nota della Ssc Napoli su Romelu Lukaku

La società calcistica ha pubblicato una nota sul proprio sito ufficiale riguardo alla situazione di Romelu Lukaku. La comunicazione fornisce dettagli sul mancato accordo e sulla posizione del club in merito alla trattativa. Non sono stati rilasciati ulteriori commenti o approfondimenti, e la nota si concentra esclusivamente sui fatti relativi alla vicenda.

La Ssc Napoli, con una nota sul sito ufficiale, fa il punto della situazione sul mancato rientro a Castel Volturno dell’attaccante belga Romelu Lukaku. SSC Napoli comunica che il calciatore Romelu Lukaku non ha risposto alla convocazione di oggi in vista della ripresa degli allenamenti. La Società si riserva di valutare l’adozione degli opportuni provvedimenti disciplinari, così come la prosecuzione dell’attività del calciatore nel gruppo squadra a tempo indeterminato. Rafael, ennesima indecisione per il portiere azzurro. Ora il brasiliano ha 4 mesi per convincere gli scettici Il tuo indirizzo email non sarà pubblicato. I campi obbligatori sono contrassegnati * Salva il mio nome, email e sito web in questo browser per la prossima volta che commento. 🔗 Leggi su Forzazzurri.net © Forzazzurri.net - La nota della Ssc Napoli su Romelu Lukaku Articoli correlati Leggi anche: Romelu Lukaku si difende su Instagram per l’infortunio all’anca, ma il Napoli e De Laurentiis mantengono la linea dura Napoli, vittoria importantissima a Verona: la decide Romelu LukakuIl Napoli rischia di steccare il testa-coda contro l'Hellas Verona, ma nel recupero la vince con Romelu Lukaku. Tifoso del Napoli attacca Romelu LUKAKU Approfondimenti e contenuti su Ssc Napoli Temi più discussi: UFFICIALE – LUKAKU LASCIA IL RITIRO DEL BELGIO E TORNA IN ITALIA: LA NOTA DELLA SSC NAPOLI; LA SSC NAPOLI PER IL TEATRO SANNAZARO: ALL’ASTA 50 MAGLIE AUTOGRAFATE DI DE BRUYNE; Napoli-Milan, i tifosi lombardi non saranno allo stadio Maradona: la decisione del Prefetto; SSC Napoli il centenario 1926/2026 gli eventi. SSC Napoli: Lukaku assente, possibile esclusione a tempo indeterminato dal gruppo squadra. La nota ufficialeLa SSC Napoli attraverso un comunicato ufficiale apparso sul sito istituzionale del club, ha fatto finalmente chiarezza sulla situazione relativa all'attaccante belga Romelu Lukaku, che ha deciso di n ... msn.com Lukaku, arriva la nota ufficiale del Napoli: Valuteremo l'adozione di provvedimenti disciplinariIl club azzurro interviene con un comunicato sulla vicenda relativa all'attaccante belga, che non si è presentato a Castel Volturno alla ripresa degli allenamenti ... napolitoday.it Lukaku non torna e il Napoli adotta la linea dura Ecco il comunicato del club partenopeo: “SSC Napoli comunica che il calciatore Romelu Lukaku non ha risposto alla convocazione di oggi in vista della ripresa degli allenamenti. La Società si riserva di valu - facebook.com facebook Nota del club nei confronti di Romelu Lukaku: "SSC Napoli comunica che il calciatore Romelu Lukaku non ha risposto alla convocazione di oggi in vista della ripresa degli allenamenti. La Società si riserva di valutare l’adozione degli opportuni provvedimenti d x.com