Gli armatori chiedono certezze sul sopralluogo nel nuovo mercato ittico Camplone | Ci sia il massimo coinvolgimento

Gli armatori hanno richiesto garanzie sul sopralluogo nel nuovo mercato ittico, sottolineando l’importanza di coinvolgere tutte le parti interessate. Un rappresentante delle autorità ha espresso la volontà di favorire un confronto aperto, auspicando che l’accesso avvenga alla presenza di rappresentanti degli armatori, degli operatori del settore e dell’Ordine. L’obiettivo è trovare una soluzione condivisa alla questione relativa alle verifiche da effettuare nel mercato.

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