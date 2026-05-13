Gli armatori chiedono certezze sul sopralluogo nel nuovo mercato ittico Camplone | Ci sia il massimo coinvolgimento
Gli armatori hanno richiesto garanzie sul sopralluogo nel nuovo mercato ittico, sottolineando l’importanza di coinvolgere tutte le parti interessate. Un rappresentante delle autorità ha espresso la volontà di favorire un confronto aperto, auspicando che l’accesso avvenga alla presenza di rappresentanti degli armatori, degli operatori del settore e dell’Ordine. L’obiettivo è trovare una soluzione condivisa alla questione relativa alle verifiche da effettuare nel mercato.
Precisazioni, ma anche l’auspicio di un confronto costruttivo perché si arrivi a una soluzione condivisa sulla questione mercato ittico con quel sopralluogo che si chiede venga fatto alla presenza di tutti i soggetti coinvolti: rappresentanti degli armatori, operatori ittici, ma anche dell’Ordine.🔗 Leggi su Ilpescara.it
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