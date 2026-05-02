Gli armatori dell' associazione Maestrale al sindaco | La violenza non ci appartiene sì al nuovo mercato

Gli armatori dell’associazione Maestrale hanno inviato una lettera al sindaco per ribadire che la violenza non rappresenta i loro valori e hanno espresso il loro sostegno alla creazione di un nuovo mercato ittico. La discussione sulla questione ha diviso la marineria, con alcune fazioni critiche nei confronti delle proposte, mentre l’associazione Maestrale ha preso le distanze dalle posizioni più dure, evidenziando una posizione più moderata e orientata a collaborazione.

Esistono due anime della marineria e a farle mergere è proprio lo scontro nato attorno alla questione “mercato ittico” da cui a prendere nettamente le distanze, per l’atteggiamento e per le critiche sollevate, è l’associazione Maestrale presieduta da Fabrizio Verzulli che la sua, di posizione, la.🔗 Leggi su Ilpescara.it Notizie correlate Incendio al porto, il candidato sindaco Delorenzi: "Solidarietà agli armatori delle imbarcazioni coinvolte"“Esprimo la mia più sincera solidarietà agli armatori delle imbarcazioni coinvolte nel grave incendio che questa mattina, intorno alle ore 5:30, ha... Aggiornamenti e contenuti dedicati Si parla di: Vela in Sardegna: AVAS svela la stagione dei grandi numeri. Le sfide dello shipping. Gli armatori chiedono un cambio di rottaIl futuro dello shipping italiano si gioca su più tavoli: competitività della bandiera, transizione verde, rinnovo delle flotte, crisi geopolitiche e riforma dei porti. Tutti temi che saranno al ... repubblica.it Dall'Ue 10 miliardi per il green, ma festeggiano solo gli armatoriLe entrate finanziarie dell’Emission Trading System, cioè le tasse europee sulla navigazione, saranno vincolate agli investimenti green. Bruxelles viene così incontro alle richieste dell’Ecsa, ... ilmattino.it