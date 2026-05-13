Durante un incontro al Senato, il leader di un partito di maggioranza e il ministro delle imprese si sono scambiati parole cordiali, con toni morbidi e reciproci ringraziamenti. Meloni ha affermato che la porta del governo è aperta, mentre Calenda ha risposto proponendo di trasformarla in un portone. L’interazione si è svolta nel contesto del Premier Time, senza ulteriori dettagli su eventuali accordi o contenuti specifici.

È stato uno scambio con toni morbidi e segnato da reciproci ringraziamenti, quello tra Carlo Calenda e Giorgia Meloni durante il premier time in corso al Senato. Il leader di Azione, che è stato il primo a intervenire, ha chiesto al governo di istituire una cabina di regia a Palazzo Chigi aperta alle proposte delle opposizioni, “ovviamente con le necessarie coperture, e da lì si cerchi di arrivare a un piano congiunto per la gestione delle emergenze per l’Italia. Altrimenti il Paese avrà estreme difficoltà”, ha detto. Meloni l’ha ringraziato per la sua proposta, dicendo che da parte sua c’è “una porta aperta”. Nella replica Calenda ha, a sua volta, ringraziato la presidente del Consiglio e aggiunto: “Grazie per la porta aperta, ci sforziamo per farlo diventare un portone “.🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it

© Ilfattoquotidiano.it - Gli “amorosi sensi” tra Meloni e Calenda: “Porta del governo aperta”. “Facciamola diventare un portone”

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