Negli ultimi giorni, diverse forze militari statunitensi hanno effettuato voli di ricognizione lungo le coste di Cuba. Questi spostamenti sono stati registrati in più occasioni e riguardano aerei impiegati in operazioni di sorveglianza. Le attività si concentrano in aree vicino all’isola, con alcune rotte che attraversano lo spazio aereo internazionale. Le forze armate statunitensi continuano a monitorare la regione senza comunicare ufficialmente le ragioni di tali operazioni.

Negli ultimi mesi i voli di ricognizione condotti dalle forze armate statunitensi al largo di Cuba sono nettamente aumentati, secondo un’analisi della Cnn basata su dati aeronautici aperti al pubblico. “Dal 4 febbraio la marina e l’aeronautica militare degli Stati Uniti hanno fatto almeno venticinque voli al largo di Cuba, la maggior parte vicino alle due principali città del paese, L’Avana e Santiago de Cuba. I velivoli si sono spinti fino a 40 miglia dalle coste cubane, secondo i dati di Flightradar24”, ha affermato la Cnn. “Questi voli sono significativi non solo per la loro vicinanza alle coste dell’isola, quindi nel raggio di raccolta di informazioni riservate, ma anche per la frequenza.🔗 Leggi su Internazionale.it

© Internazionale.it - Gli aerei militari statunitensi tengono d’occhio Cuba

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