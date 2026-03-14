Oggi Davis è avversario della Juventus, ma la società bianconera monitora attentamente il suo rendimento alla Continassa. La dirigenza sta valutando un possibile intervento di mercato per la prossima estate. Nel frattempo, l’Udinese sta considerando il rinnovo del contratto del giocatore, mentre le trattative tra i due club sono in corso. La situazione resta sotto osservazione in vista delle prossime settimane.

Davis Juventus: la dirigenza studia attentamente il ragazzo in vista della sessione estiva mentre l’Udinese pensa al rinnovo del contratto. La sfida di questa sera vedrà la Juve affrontare una trasferta insidiosa, con l’attenzione focalizzata su alcune individualità di spicco. Secondo le ultimissime indiscrezioni riportate da Tuttosport, Davis rappresenterà senza alcun dubbio la principale minaccia offensiva. Il reparto arretrato dovrà mantenere altissima la concentrazione per riuscire ad arginare la sua dirompente fisicità. I difensori hanno studiato a fondo i movimenti del ragazzo, che sarà indubbiamente uno dei primissimi elementi attenzionati per evitare di subire reti e compromettere il risultato finale. 🔗 Leggi su Juventusnews24.com

© Juventusnews24.com - Davis Juventus: oggi avversario ma domani… Alla Continassa lo tengono d’occhio, gli scenari di mercato verso l’estate

Articoli correlati

Mercato Juventus, non solo Chiesa: i bianconeri tengono sott’occhio un altro figlio d’arte in Serie A. Di chi si trattaLocatelli Juve, società già al lavoro per blindarlo a vita: potrebbe rinnovare fino a quella data! L’idea del club bianconero Osimhen Juventus: dal...

Juventus, il gesto di John Elkann verso Inter e Galatasaray. Cosa ha fatto oggi alla ContinassaDiomande incanta mezza Europa ma…Svelato il futuro del talento del Lipsia: un top club si è tirato indietro, ecco dove giocherà Calciomercato Milan,...

JUVENTUS: SPOGLIATIO CONTRO DAVID! SCOPPIA IL CASO! MENTRE LOCATELLI...

Una selezione di notizie su Davis Juventus

Discussioni sull' argomento Il gioco dei 9 della Juve: ecco perché Spalletti ha bocciato David e aspetta Vlahovic; Bomber Juve: tutti i nomi mercato per l'attaccante chiesto da Spalletti. David e Openda flop, Vlahovic...; Juventus, le mosse di Spalletti contro l'Udinese: Vlahovic ci sarà, David a rischio panchina; Udinese, fermane un’altra: Zaniolo e Davis in attacco per tentare il colpaccio con la Juventus.

Qui Udinese - Davis trascinatore, è al secondo posto in A nella classifica dei centravanti per gol e assist. Ora l’esame JuventusE' un Davis da Top10 quello che sabato sera sfiderà la Juventus. Come riportato da Il Messaggero Veneto, l'attaccante inglese è a un passo dalla doppia cifra in campionato: ... tuttojuve.com

Possibili formazioni #UdineseJuve Udinese (3-5-1-1): Okoye, Kristensen, Kabasele, Mlacic; Ehizibue, Ekkelenkamp, Karlstrom, Atta, Kamara; Zaniolo; Davis. JUVENTUS (4-2-3-1): Perin, Kalulu, Bremer, Kelly, Cambiaso; Locatelli, Thuram; Conceição, McKenn x.com

Probabili formazioni Udinese-Juventus: le ultime su David, Yildiz, Atta e Davis Link all'articolo nel commento Fantamaster (Contact us through our website if you do not want us to use your photo) - facebook.com facebook