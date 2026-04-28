Taylor Swift ha depositato una domanda per registrare come marchio il suono della sua voce e la sua immagine. La richiesta mira a tutelarsi contro l’uso non autorizzato di deepfake e intelligenza artificiale. La cantante cerca così di avere un controllo legale sulle rappresentazioni digitali della sua persona. La procedura è stata presentata presso le autorità competenti per la registrazione dei marchi.

Taylor Swift ha richiesto la registrazione come marchio del suono della sua voce e della propria immagine. Se, però, pensate che lo abbia fatto per vanità, sbagliate di grosso. La mossa, infatti, mira a proteggere la cantautrice dai deepfake creati con l’ intelligenza artificiale. In due documenti depositati venerdì scorso, la superstar ha chiesto all’Ufficio brevetti e marchi statunitense di rilasciarle la registrazione federale per le frasi “Hey, it’s Taylor” e “Hey, it’s Taylor Swift”. La domanda è accompagnata da clip audio di tutto quello che intende proteggere. La registrazione di marchi sui suoni è piuttosto insolita, e questo tipo di proprietà intellettuale viene molto più spesso applicato a nomi e loghi.🔗 Leggi su Metropolitanmagazine.it

© Metropolitanmagazine.it - Taylor Swift presenta domanda per registrare come marchio la sua voce e la sua immagine, per proteggersi dai deepfake e dall’AI

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