Giuseppe Conte è stato ospite di Bruno Vespa in TV, dove ha rivolto alcune critiche a Giorgia Meloni. Ha affermato di essere stato assente per dieci giorni a causa di un’operazione, mentre Meloni è assente dalla scena pubblica da quattro anni. Le sue parole sono state pronunciate nel corso di un dibattito televisivo, senza ulteriori commenti o analisi.

Nel veloce programma “Cinque Minuti” di Bruno Vespa, Giuseppe Conte ha avuto la sua prima apparizione televisiva dopo l’operazione e l’allontanamento dalla politica per 10 giorni. Ha speso parole per le 100 piazze in programma fino alla fine di giugno e non ha perso l’occasione per attaccare l’operato del governo. In particolare si è rivolto contro Giorgia Meloni: secondo Conte, infatti, sarebbe “assente” da quattro anni. Il ritorno all’attività politica La prima domanda che Bruno Vespa rivolge a Giuseppe Conte al programma “Cinque Minuti” riguarda la sua salute. Il leader del Movimento 5 Stelle risponde che sta bene e si entra subito nel vivo.🔗 Leggi su Virgilio.it

© Virgilio.it - Giuseppe Conte contro Giorgia Meloni, "io sono mancato 10 giorni per l'operazione e lei manca da 4 anni"

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