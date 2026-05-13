Giuseppe Conte contro Giorgia Meloni io sono mancato 10 giorni per l' operazione e lei manca da 4 anni

Da virgilio.it 13 mag 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

Giuseppe Conte è stato ospite di Bruno Vespa in TV, dove ha rivolto alcune critiche a Giorgia Meloni. Ha affermato di essere stato assente per dieci giorni a causa di un’operazione, mentre Meloni è assente dalla scena pubblica da quattro anni. Le sue parole sono state pronunciate nel corso di un dibattito televisivo, senza ulteriori commenti o analisi.

Ricevi gli aggiornamenti di Zazoom.it su GoogleTutti gli aggiornamenti dalle migliori fonti direttamente su Google.
Segui

Nel veloce programma “Cinque Minuti” di Bruno Vespa, Giuseppe Conte ha avuto la sua prima apparizione televisiva dopo l’operazione e l’allontanamento dalla politica per 10 giorni. Ha speso parole per le 100 piazze in programma fino alla fine di giugno e non ha perso l’occasione per attaccare l’operato del governo. In particolare si è rivolto contro Giorgia Meloni: secondo Conte, infatti, sarebbe “assente” da quattro anni. Il ritorno all’attività politica La prima domanda che Bruno Vespa rivolge a Giuseppe Conte al programma “Cinque Minuti” riguarda la sua salute. Il leader del Movimento 5 Stelle risponde che sta bene e si entra subito nel vivo.🔗 Leggi su Virgilio.it

giuseppe conte contro giorgia meloni io sono mancato 10 giorni per l operazione e lei manca da 4 anni
© Virgilio.it - Giuseppe Conte contro Giorgia Meloni, "io sono mancato 10 giorni per l'operazione e lei manca da 4 anni"
?
Vuoi approfondire questa notizia?Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate.

Notizie correlate

“Tutta colpa di Giuseppe Conte”, Giorgia Meloni contro i Cinque Stelle: “Cosa hanno fatto”Il tema dei conti pubblici torna al centro dello scontro politico, con la presidente del Consiglio Giorgia Meloni che punta il dito contro il passato...

Giuseppe Conte e le «voci preoccupanti» sulla salute, com’è andata l’operazione e l’esame istologico sul tumore: «Sono stati giorni duri»Giuseppe Conte torna a parlare dell’operazione che lo ha costretto a fermarsi nelle ultime settimane.

Temi più discussi: Conte: La mia malattia? Ho temuto il peggio, intervento delicato, ma ora sto bene. Su guerra ed economia il governo è alla fase zero; Giuseppe Conte racconta la malattia: Ho temuto il peggio ma l'intervento è andato bene. Sono stati giorni duri, con la vita che in un secondo non è più la stessa; Giuseppe Conte torna in Parlamento; Festa della mamma, da Meloni a Conte gli auguri della politica.

giuseppe conte giuseppe conte contro giorgiaGiuseppe Conte contro Giorgia Meloni, io sono mancato 10 giorni per l'operazione e lei manca da 4 anniGiuseppe Conte torna in TV da Bruno Vespa: critiche a Giorgia Meloni e al suo essere assente da 4 anni. Dice: Vergognosa ... virgilio.it

giuseppe conte giuseppe conte contro giorgiaGiuseppe Conte torna in ParlamentoGiuseppe Conte torna all’arrembaggio. Dopo l’operazione l’ex premier è pronto a rituffarsi nell’agone politico. E’ atteso domani in Parlamento, dove si annuncia una giornata movimentata tra Camera e S ... ilfoglio.it

Cerca news, video e discussioni social in tutto il web