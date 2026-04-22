Tutta colpa di Giuseppe Conte Giorgia Meloni contro i Cinque Stelle | Cosa hanno fatto

Giorgia Meloni ha accusato i Cinque Stelle di aver influenzato negativamente i conti pubblici, puntando il dito contro le decisioni prese durante il governo guidato dall'ex premier Giuseppe Conte. La presidente del Consiglio ha ripercorso le scelte passate del movimento, collegandole alle attuali difficoltà finanziarie dello Stato. Il dibattito si concentra sulle responsabilità del passato e sulle conseguenze delle politiche adottate in quegli anni.

Il tema dei conti pubblici torna al centro dello scontro politico, con la presidente del Consiglio Giorgia Meloni che punta il dito contro il passato e, in particolare, contro le scelte del governo guidato da Giuseppe Conte. Al centro della polemica c’è ancora una volta il Superbonus, misura simbolo della stagione dei governi precedenti, che secondo l’attuale esecutivo continua a pesare in modo significativo sui conti dello Stato. Le dichiarazioni arrivano all’indomani dell’approvazione in Consiglio dei ministri del Documento di finanza pubblica, un passaggio chiave per definire la strategia economica del Paese nei prossimi anni. In questo...🔗 Leggi su Thesocialpost.it © Thesocialpost.it - “Tutta colpa di Giuseppe Conte”, Giorgia Meloni contro i Cinque Stelle: “Cosa hanno fatto” Giorgia Meloni a Pulp Podcast. | Pulp Podcast #51 Notizie correlate Giuseppe Conte punge Giorgia Meloni, "non riesce a far dimettere Santanchè, balletto indecente"Giuseppe Conte ha attaccato Giorgia Meloni a proposito delle possibili dimissioni di Daniela Santanchè da ministra del Turismo. Le vignette di Natangelo che hanno fatto infuriare Giorgia MeloniGiorgia Meloni si è schierata con Andrea Pucci perché non sopporta «il doppiopesismo. Contenuti utili per approfondire Temi più discussi: Fuori dal coro: Scandalo mascherine: in diretta Giuseppe Conte Video; Conte spiega cosa significa M5s indipendente: alleanze sì, ma senza compromessi; Giuseppe Conte: All'università ero squattrinato. Oggi tante famiglie non potrebbero permettersi quello che i miei hanno fatto per me. Con Grillo non ci sono più rapporti; Governo, Conte: Meloni riveda tutti gli accordi sottoscritti con Trump. Tutta colpa di Giuseppe Conte, Giorgia Meloni contro i Cinque Stelle: Cosa hanno fattoIl tema dei conti pubblici torna al centro dello scontro politico, con la presidente del Consiglio Giorgia Meloni che punta il dito contro il passato e, in particolare, contro le scelte del governo ... thesocialpost.it Caso mascherine Covid, Conte: Accuse assurde, Fratelli d’Italia chiede dimissioniIl caso Giuseppe Conte si complica tra intercettazioni e accuse sulle mascherine Covid: il leader M5S respinge tutto e difende Roberto Scarpinato. baritalianews.it Giuseppe Conte. . Il mio intervento poco fa alla Camera dei deputati facebook 25 aprile, Giuseppe Conte su La Russa: "I rigurgiti fascisti ritornano…" #dimartedì x.com