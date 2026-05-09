Giuseppe Conte e le voci preoccupanti sulla salute com’è andata l’operazione e l’esame istologico sul tumore | Sono stati giorni duri

Giuseppe Conte ha recentemente ripercorso le settimane difficili seguite all’intervento chirurgico e all’esame istologico sul tumore. Ha parlato delle “voci preoccupanti” sulla sua salute, sottolineando che sono stati giorni duri. L’ex presidente del Consiglio ha spiegato come sono andati i dettagli dell’operazione e ha condiviso il suo stato di salute attuale.

Giuseppe Conte torna a parlare dell’operazione che lo ha costretto a fermarsi nelle ultime settimane. In un’intervista a Monica Guerzoni per il Corriere della Sera, il leader del Movimento 5 Stelle racconta di essersi sottoposto «d’urgenza» all’asportazione di una neoplasia. «L’intervento è stato delicato, ma è andato molto bene ed è stato risolutivo». Le «voci preoccupanti» sulla salute di Conte. Conte aveva annunciato sui social di doversi sottoporre all’operazione, ma senza aggiungere particolari dettagli. Il silenzio seguito nei giorni successivi avrebbe alimentato voci sempre più preoccupanti sulle sue condizioni di salute, come ricorda Guerzoni.🔗 Leggi su Open.online

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