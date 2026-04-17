Domani la Lega alla sfida della piazza Torniamo padroni a casa nostra

Da laverita.info 17 apr 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

Domani la Lega organizza una manifestazione a Milano, con appuntamento alle 15 davanti al Duomo. Il tema centrale è il richiamo a riprendere il controllo del territorio e si utilizza lo slogan «Senza paura». Tra i punti principali si affrontano le questioni legate alla gestione della crisi e della guerra da parte di Bruxelles, alle politiche di austerità e alle questioni sull’immigrazione. L’evento si svolge nel rispetto delle norme di sicurezza previste.

«Con noi l’Europa è ferma ai sorrisini della Merkel e Sarkozy». La marcia d’avvicinamento alla manifestazione organizzata dalla Lega per domani (ore 15) in piazza del Duomo a Milano è concentrica, parte da più punti cardinali. Quello del senatore Claudio Borghi è economico, la sua declinazione di «padroni a casa nostra» (romantico slogan dell’era bossiana recuperato per l’occasione) ha come fulcro la crisi energetica provocata dalla guerra e dalla chiusura ideologica di Bruxelles sul Patto di stabilità. Poi ci sono il tema della sicurezza, della sovranità nazionale, della pace a dare profondità al raduno e a mettere a disagio la sinistra movimentista, convinta di avere l’esclusiva della piazza per decreto.🔗 Leggi su Laverita.info

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© Laverita.info - Domani la Lega alla sfida della piazza. «Torniamo padroni a casa nostra»

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