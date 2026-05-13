Il nuovo sindaco ha annunciato che presenterà la sua giunta entro 24 ore dall’insediamento. In un discorso, ha dichiarato di non avere padrini o padroni e di aver scelto i membri dell’esecutivo sulla base della loro competenza e merito. La sua intenzione è quella di formare un team indipendente e senza influenze esterne, pronto a partire subito con un’azione concreta.

Tempo di lettura: 3 minuti “Nominerò la mia giunta a 24 ore dall’insediamento perché ho le idee chiare, non ho padrini o padroni, e la squadra che mi sta accompagnando in questa avventura farà parte dell’esecutivo per merito e competenza”. Così Gianluca Festa, candidato sindaco di Avellino, nel corso dell’inaugurazione del comitato elettorale di Piazza Libertà, alla presenza di numerosi candidati e sostenitori. Questa volta Festa, rispetto alla passata esperienza da Sindaco, punterà tutto sulla sua squadra e si riserva di affidarsi eventualmente a qualche super tecnico, ma rigorosamente Irpino. Tra gli applausi dei sostenitori, Festa ha tracciato la rotta per la volata elettorale, puntando tutto su un concetto chiaro: continuità operativa e rapidità d’azione.🔗 Leggi su Anteprima24.it

© Anteprima24.it - “Giunta già pronta senza padroni e padrini”: Festa lancia la sfida

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