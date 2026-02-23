Festa lancia la sfida per il bis | Città caduta senza di me noi abbiamo la cura

Gianluca Festa ha annunciato la sua candidatura per un secondo mandato, affermando che senza di lui, la città avrebbe perso la sua direzione. Durante la presentazione delle liste elettorali, ha sottolineato di aver portato avanti un progetto di cambiamento e che ora è fondamentale continuare sulla stessa strada. Festa ha anche ribadito di avere le soluzioni per risolvere i problemi locali, puntando a consolidare il suo consenso tra gli elettori.

Tempo di lettura: 3 minuti In occasione della presentazione delle liste per le elezioni provinciali, Gianluca Festa ha delineato con chiarezza la sua strategia politica in vista delle prossime amministrative, rilanciando il progetto che lo ha visto alla guida del Comune di Avellino e rivendicando la necessità di una continuità amministrativa. L’ex sindaco ha spiegato che la sua candidatura nasce dalla volontà di riprendere un percorso interrotto: “Io presenterò, come ho sempre fatto, il nostro programma per riprendere dove abbiamo lasciato il nostro lavoro e per completare l’enorme mole di interventi fatti per la città, anche un po’ per risollevarla”. 🔗 Leggi su Anteprima24.it

