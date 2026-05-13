Giulia De Lellis ha condiviso su Instagram di essere vittima di stalking e diffamazione da inizio 2023. La protagonista ha detto di aver subito violazioni della privacy della figlia, senza fornire dettagli specifici. La sua comunicazione si concentra sulla denuncia di comportamenti indesiderati e sulla tutela della vita privata della famiglia. La vicenda ha attirato l’attenzione dei follower e ha portato a una discussione pubblica sulla sicurezza online.

Giulia De Lellis si sfoga su Instagram, condividendo con i follower una vicenda privata e affermando di essere vittima dal 2023 di stalking e diffamazione. Giulia De Lellis, lo sfogo su Instagram: “Io vittima di stalking”. L’influencer romana ha pubblicato nelle Stories di Instagram un lungo sfogo in cui ha spiegato di aver subito “stalking, diffamazione e continue violazioni della privacy”. Una vicenda che avrebbe coinvolto non solo Giulia De Lellis, ma anche sua figlia Priscilla, nata dall’amore per Tony Effe. “Dal 2023 – ha scritto la modella e imprenditrice sul suo profilo social – sono vittima di stalking, diffamazione e continue violazioni della mia privacy e di quella della mia famiglia.🔗 Leggi su Dilei.it

© Dilei.it - Giulia De Lellis vittima di stalking: “Violata la privacy di mia figlia”

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