Giulia De Lellis, nota influencer con un seguito di oltre cinque milioni di persone, ha condiviso pubblicamente di aver adottato un atteggiamento molto riservato riguardo alla figlia Priscilla. La decisione di mantenere nascosta la bambina è stata motivata dalla necessità di tutelare la privacy e di proteggere la famiglia dai rischi legati ai social. La influencer ha spiegato che questa scelta deriva da preoccupazioni legate alla sicurezza della figlia.

Giulia De Lellis, icona dei social con oltre 5 milioni di follower, ha recentemente aperto il suo cuore alla community per spiegare la nuova linea di estrema riservatezza adottata con la figlia Priscilla. La scelta di non mostrare il volto della neonata, avuta con il compagno Tony Effe, non è un semplice capriccio, ma il risultato di una profonda riflessione sulla sicurezza dei minori nel panorama digitale odierno. Attraverso un box domande su Instagram, l’influencer ha tracciato un confine netto tra la propria vita pubblica e la vulnerabilità della piccola, soprannominata “ Polly “. Il racconto si arricchisce di dettagli quasi magici, dove date e numeri si intrecciano in una simbologia perfetta che sembra aver guidato l’intero percorso della maternità.🔗 Leggi su Screenworld.it

© Screenworld.it - Perché Giulia De Lellis nasconde la figlia? Il racconto choc sui rischi social che spaventa le mamme

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