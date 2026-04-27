Tony Effe e Giulia De Lellis il battesimo della figlia Priscilla al centro di Roma

Sabato 25 aprile, nella Basilica di Santa Maria degli Angeli e dei Martiri a Roma, si è svolto il battesimo della figlia di Tony Effe e Giulia De Lellis. La cerimonia ha coinvolto i due genitori e i parenti più stretti, senza ulteriori dettagli pubblicati. La chiesa si trova nel centro della capitale italiana, ed è stato scelto come luogo per questa occasione speciale.

Tony Effe e Giulia De Lellis hanno battezzato la loro bambina Priscilla. La cerimonia si è svolta sabato 25 aprile nella Basilica di Santa Maria degli Angeli e dei Martiri, nel cuore di Roma. “Ieri è stata una giornata speciale per la piccola di casa. Grazie a tutti i nostri cari, la nostra.🔗 Leggi su Romatoday.it

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