Giulia De Lellis rompe il silenzio | il duro sfogo

Giulia De Lellis ha deciso di parlare pubblicamente dopo aver condiviso un messaggio sui propri profili social. La influencer ha scritto un lungo post in cui si è confrontata con alcune difficoltà recenti, senza fare riferimenti specifici. La sua comunicazione ha attirato l’attenzione di molti follower, che hanno commentato e condiviso le loro opinioni. La sua scelta di esprimersi pubblicamente ha suscitato discussioni tra chi la sostiene e chi invece critica il suo modo di affrontare il momento.

. C’è un momento preciso in cui i social smettono di essere una vetrina perfetta e diventano uno specchio troppo sincero. È lì che si è trovata Giulia De Lellis, protagonista di uno sfogo intenso e inatteso che nelle ultime ore ha acceso il dibattito online. Leggi anche Rottura tra Omer e Rasha: parlano entrambi e chiariscono La De Lellis ha scritto in una stories Instagram: “Dal 2023 sono vittima di stalking, diffamazione e continue violazioni della mia privacy e di quella della mia famiglia. Nel corso degli anni sono già state avviate diverse azioni legali. Per quanto riguarda i miei familiari, le accuse rivolte nei loro confronti si sono già concluse con piena e definitiva assoluzione.🔗 Leggi su 361magazine.com

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