Tony Effe nei guai per una rissa | chiesto il processo e Giulia De Lellis resta in silenzio

Da dilei.it 5 mag 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

Il rapper è stato citato a giudizio davanti al tribunale di Tempio Pausania in Sardegna per essere imputato di rissa e danneggiamento. La richiesta di processo è stata presentata dopo un episodio che coinvolge il cantante, che ora dovrà affrontare l’udienza. La sua ex compagna, presente durante l’incidente, ha scelto di non rilasciare dichiarazioni. La vicenda giudiziaria è in fase di definizione.

Il passato torna a bussare alla porta di Tony Effe: questa volta il rapper dovrà comparire davanti a un giudice del tribunale di Tempio Pausania, in Sardegna, per rispondere delle accuse di rissa e danneggiamento. Sono stati i proprietari di un noto locale di Porto Cervo, il The Sanctuary,  a denunciarlo, insieme alle persone che erano con lui quella sera. Nel frattempo, come già accaduto in passato, Giulia De Lellis rimane in silenzio: la celebre influencer ha deciso – almeno per il momento – di non commentare la vicenda. Tony Effe finisce in tribunale: chiesto il processo per una rissa. Mentre oggi, a detta della sua compagna Giulia De Lellis, è un papà presente e affettuoso e un compagno indispensabile, Tony Effe ha un passato decisamente turbolento alle spalle.🔗 Leggi su Dilei.it

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