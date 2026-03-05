Se rivuoi il telefonino dammi 60 euro | tentata estorsione alla stazione di Camerlata

A Camerlata, un uomo ha preso lo smartphone di un altro e ha richiesto 60 euro per restituirlo. La richiesta di denaro è stata fatta con l’intento di ottenere un pagamento in cambio del telefonino. Tuttavia, l’episodio si è concluso con il coinvolgimento delle forze dell’ordine, che hanno arrestato il ricattatore. La vicenda si è svolta alla stazione della zona.

Gli aveva preso lo smartphone e per restituirglielo pretendeva 60 euro. Un'estorsione finita, però, nel peggiore dei modi per il ricattatore. Ieri pomeriggio la polizia di Stato di Como ha denunciato in stato di libertà per tentata estorsione un cittadino tunisino di 26 anni, con precedenti di polizia e regolarmente presente sul territorio nazionale. Durante l'operazione l'uomo è stato anche sanzionato per detenzione di sostanze stupefacenti. La vicenda è iniziata nella mattinata di ieri quando un 20enne di Como si è presentato in questura per denunciare quanto accaduto. Il ragazzo ha raccontato agli agenti che, dopo un incontro casuale con il 26enne tunisino avvenuto in precedenza, quest'ultimo si era impossessato del suo telefono cellulare.