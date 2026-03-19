Un uomo è stato condannato per aver minacciato un giovane di quattordici anni con violenza fisica e richieste di denaro, nel corso di mesi di vessazioni. La sentenza riguarda il più grande dei “bulli” che ha messo in atto comportamenti estorsivi, creando un clima di paura e pressione nel ragazzo. La condanna conclude un procedimento legale nato dall’accusa di estorsione.

Condannato il più grande dei "bulli", che per mesi ha trasformato la vita di un adolescente di quattordici anni in un inferno di paura, vessazioni e continue richieste di denaro. Il tribunale di Firenze, in abbreviato, gli ha inflitto 3 anni e 8 mesi per estorsione, furto con strappo e lesioni. L’indagine dei carabinieri della compagnia di Borgo San Lorenzo, avviata nella primavera del 2025, ha fatto luce su un sistematico schema di estorsioni e violenze perpetrate da un gruppo di giovani ai danni del minore. Secondo quanto ricostruito dagli inquirenti, le vessazioni erano iniziate nel settembre del 2024. La vittima sarebbe stata avvicinata... 🔗 Leggi su Lanazione.it

© Lanazione.it - "Se non mi dai i soldi ti picchio". Bullo condannato per estorsione

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