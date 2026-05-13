Mercoledì sera a Giugliano si è verificato un tentativo di furto di una Fiat 500 in via Oasi. Dopo l'intervento dei carabinieri, è iniziato un inseguimento per le strade della città. Non sono state fornite ulteriori dettagli sull'esito dell'episodio o eventuali conseguenze. La situazione ha causato momenti di tensione tra le persone presenti nella zona.

Momenti di tensione nella serata di oggi, mercoledì 13 maggio a Giugliano, dove si sarebbe verificato un tentativo di furto di una Fiat 500 culminato con un inseguimento da parte dei carabinieri della compagnia locale. Secondo le prime informazioni raccolte, ancora frammentarie e in fase di verifica, alcuni malviventi sarebbero stati sorpresi dai militari dell’Arma mentre tentavano di allontanarsi a bordo dell’auto. Da lì sarebbe nato un inseguimento tra le strade cittadine, in particolare nella zona di via Oasi Sacro Cuore. La corsa della Fiat 500 si sarebbe conclusa nei pressi del negozio “Mr Risparmio”, dove i carabinieri avrebbero bloccato il veicolo e fermato i presunti responsabili.🔗 Leggi su Teleclubitalia.it

© Teleclubitalia.it - Giugliano, tentato furto di una Fiat 500: inseguimento dei carabinieri in via Oasi

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