Marano-Villaricca | 500 in fuga 2 in manette La notte dei Carabinieri di Giugliano

Durante la notte tra Marano e Villaricca, i Carabinieri di Giugliano hanno intercettato un’auto rubata, che ha cercato di evitare il controllo. L’auto si è schiantata e due persone sono state arrestate, mentre un terzo complice è riuscito a fuggire. Circa 500 persone sono state segnalate come in fuga nelle ore successive.

Inseguimento tra Marano e Villaricca: l’auto rubata si schianta, due arresti e un complice riesce a fuggire. Il turno della gazzella del radiomobile è iniziato da pochi minuti. Il cancello della compagnia di Giugliano si sta chiudendo ancora illuminato dagli stop della Giulia, quando dalla radio arriva la voce concitata dell’operatore del 112. Poche parole in rapida sequenza che disegnano nella mente allenata dell’autista tutte le azioni che avrebbe compiuto di lì a poco: 3 in fuga, auto rubata, Fiat 500.arrivano da Marano, via Castel Belvedere. “ Fate in fretta! ” gracchia la portatile. Il piede risponde immediatamente, è tempo di azione. Con quella scarica di adrenalina che solo la strada illuminata di blu sa darti. 🔗 Leggi su Puntomagazine.it © Puntomagazine.it - Marano-Villaricca: 500 in fuga, 2 in manette. La notte dei Carabinieri di Giugliano Articoli correlati Maxi sequestro della Finanza tra Giugliano, Villaricca e Marano: oltre 3 milioni di articoli natalizi contraffattiMaxi operazione della Guardia di Finanza di Napoli contro il commercio di prodotti non sicuri e la contraffazione. Giugliano in Campania: documenti contraffatti, sequestro dei Carabinieri. 36enne in manetteComune di Baronissi: “Medicina in Comune” sabato 28 febbraio 2026, prevenzione dei tumori e screening gratuito per i cittadini Napoli: Ospedale San... Aggiornamenti e contenuti dedicati a Marano Villaricca 500 in fuga 2 in... Temi più discussi: VTito - TerranostraNews; Pignataro Maggiore: sequestrata azienda per violazioni ambientali; Protesta al Monaldi, le famiglie dei bimbi cardiopatici difendono Oppido: Stop gogna; Bimba di 4 anni dimessa dall’ospedale muore poche ore dopo. Inseguimento e spettacolare accerchiamento a Villaricca: due arresti per furto di una Fiat 500Marano – Una notte di paura e adrenalina si è consumata ieri sera tra Marano e Villaricca, quando i Carabinieri della Compagnia di Giugliano hanno dato vita a ... cronachedellacampania.it Furto di auto a Marano, arrestati dopo inseguimento tra Villaricca e MugnanoFurto di auto a Marano, arrestati dopo inseguimento tra Villaricca e Mugnano. L'arresto effettuato dai carabinieri ... internapoli.it #Marano #Villaricca - Inseguimento a forte velocità dei Carabinieri di Giugliano nei due comuni per recuperare una Fiat 500 appena rubata. Presi due ladri,restituita l’auto al legittimo proprietario. #Cronaca #Furti #Carabinieri #Arresti #NanoTV - facebook.com facebook