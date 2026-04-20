Nella notte a Martina Franca, i Carabinieri della Sezione Radiomobile sono intervenuti per un tentato furto. Durante l’operazione, i militari sono stati aggrediti e hanno dovuto far fronte a una fuga, che ha portato a un inseguimento. Due uomini sono stati arrestati in flagranza di reato, mentre i carabinieri coinvolti sono finiti in ospedale a causa delle lesioni riportate durante l’aggressione.

Di seguito un comunicato diffuso dai carabinieri: Notte di tensione a Martina Franca, dove un intervento tempestivo dei Carabinieri della Sezione Radiomobile ha permesso di interrompere una serie di azioni illecite e di assicurare alla giustizia due uomini, arrestati in flagranza di reato. Si tratta di un 33enne e di un 52enne, entrambi residenti nella provincia jonica, presunti responsabili, a vario titolo, dei reati di tentato furto aggravato, ricettazione, resistenza a pubblico ufficiale e fuga all’alt imposto dalle forze dell’ordine. Determinante è stata la segnalazione di un cittadino che, insospettito da movimenti anomali, ha prontamente allertato il numero di emergenza “112”.🔗 Leggi su Noinotizie.it

© Noinotizie.it - Martina Franca: tentato furto e inseguimento, due arresti e carabinieri aggrediti finiti all’ospedale Di notte

18 GENNAIO 2026 MARTINA FRANCA TA INSEGUIMENTO DEI CARABINIERI, BLOCCATI DUE SOSPETTI RAPINATOR

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