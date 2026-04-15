Festa della Madonna della Pace | cortei spettacoli e concerto gratuito di Andrea Sannino

A Giugliano si svolgono i festeggiamenti per la Madonna della Pace, con cortei religiosi e spettacoli pubblici. Tra gli eventi in programma, ci sono varie manifestazioni e un concerto gratuito dell’artista Andrea Sannino. La celebrazione si estende su più giorni, coinvolgendo la comunità locale in diverse attività e momenti di preghiera. La manifestazione si svolge nel rispetto delle tradizioni religiose e culturali della zona.

"> Festeggiamenti per la Madonna della Pace a Giugliano. Dal 23 maggio all’8 giugno 2026, la città di Giugliano si preparerà a vivere un periodo di intensa celebrazione per la Madonna della Pace. Questa manifestazione è caratterizzata da un ampio programma di eventi eccezionali che promettono di coinvolgere residenti e visitatori. Tra gli eventi più attesi spicca il concerto di Andrea Sannino, il noto cantautore partenopeo, che si esibirà il 29 maggio alle ore 21:00, nell’area mercato. Il Programma delle Celebrazioni. Le celebrazioni della Madonna della Pace sono iniziate ufficialmente il 12 aprile e continueranno con una serie di percorsi domenicali.🔗 Leggi su Napolipiu.com © Napolipiu.com - Festa della Madonna della Pace: cortei, spettacoli e concerto gratuito di Andrea Sannino. E' tra le voci più amate della scena musicale napoletana: Andrea Sannino in concerto al Nuovo Teatro ZappalàTaratatà, le pagelle: Sangiorgi distrugge Annalisa con lo yodel (2), D'Alessio sciopera? (5), le serenate di Amoroso alla sua Penelope (8) Si chiama... Leggi anche: Festa della Donna a Casa Bruschi: partenza domenica 8 marzo con il concerto gratuito