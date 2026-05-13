Giugliano scuola e professioni | nuovo ponte tra studenti e commercialisti
È stata firmata una nuova convenzione tra l’Istituto “G. Minzoni” e l’Ordine dei commercialisti di Napoli Nord. L’accordo mira a creare un collegamento tra gli studenti dell’istituto e il settore delle professioni economico-giuridiche. L’obiettivo è facilitare l’accesso degli studenti alle opportunità di lavoro e approfondire la conoscenza delle professioni nel campo della contabilità e della consulenza fiscale. La firma è avvenuta nelle ultime settimane.
Firmata la convenzione tra l’Istituto “G. Minzoni” e l’Ordine dei commercialisti di Napoli Nord per avvicinare gli studenti al mondo del lavoro e alle professioni economico-giuridiche.. GIUGLIANO IN CAMPANIA – “La convenzione che firmeremo con l’Istituto G. Minzoni non è un atto meramente formale per i percorsi PCTO (alternanza scuola-lavoro), ma l’avvio di un percorso stabile tra scuola, ordine professionale e territorio. Vogliamo consentire agli studenti di entrare negli studi professionali, conoscere concretamente il lavoro del commercialista e comprendere che questa professione oggi offre prospettive moderne, dinamiche e di grande valore per il sistema economico”.🔗 Leggi su Puntomagazine.it
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