Giugliano scuola e professioni | nuovo ponte tra studenti e commercialisti

È stata firmata una nuova convenzione tra l’Istituto “G. Minzoni” e l’Ordine dei commercialisti di Napoli Nord. L’accordo mira a creare un collegamento tra gli studenti dell’istituto e il settore delle professioni economico-giuridiche. L’obiettivo è facilitare l’accesso degli studenti alle opportunità di lavoro e approfondire la conoscenza delle professioni nel campo della contabilità e della consulenza fiscale. La firma è avvenuta nelle ultime settimane.

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Firmata la convenzione tra l’Istituto “G. Minzoni” e l’Ordine dei commercialisti di Napoli Nord per avvicinare gli studenti al mondo del lavoro e alle professioni economico-giuridiche.. GIUGLIANO IN CAMPANIA – “La convenzione che firmeremo con l’Istituto G. Minzoni non è un atto meramente formale per i percorsi PCTO (alternanza scuola-lavoro), ma l’avvio di un percorso stabile tra scuola, ordine professionale e territorio. Vogliamo consentire agli studenti di entrare negli studi professionali, conoscere concretamente il lavoro del commercialista e comprendere che questa professione oggi offre prospettive moderne, dinamiche e di grande valore per il sistema economico”.🔗 Leggi su Puntomagazine.it © Puntomagazine.it - Giugliano, scuola e professioni: nuovo ponte tra studenti e commercialisti ? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video Notizie correlate Professioni, Int: “Vertici commercialisti interpretano sentenze non in modo oggettivo”(Adnkronos) – "Mentre in commissione Giustizia alla Camera emendamenti di carattere corporativo e lesivi della concorrenza vogliono cancellare, dalla... Leggi anche: Giugliano, nuovo raid alla scuola I circolo “Mena Morlando”: segreteria vandalizzata Argomenti più discussi: Hackathon School Edition II, gli studenti del Marconi di Giugliano portano i loro progetti nel mondo reale; Giugliano, studenti del Marconi protagonisti della Hackathon School Edition II; Piedimonte Matese in pellicola. Il Liceo Galilei chiude il set Te lo dico con un film del regista Renato Giugliano; Calcio, il Latina cerca uno sponsor da 300.000 euro. Scuola delle professioni del mare, via libera dalla giunta SalisApprovata dalla giunta comunale la delibera che istituisce la Scuola delle Professioni del mare e della Blue economy.«Il settore marittimo-portuale rappresenta il cuore pulsante dell’economia locale ... genova.repubblica.it