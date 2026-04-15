A Giugliano, nella centralissima piazza Gramsci, si è verificato un nuovo episodio di vandalismo ai danni del Primo Circolo Didattico “Mena Morlando”. La segreteria della scuola è stata danneggiata, a meno di una settimana dal precedente attacco che aveva coinvolto la sala teatro. La scuola è stata nuovamente oggetto di danneggiamenti da parte di individui ancora da identificare.

Ancora un raid vandalico ai danni della scuola in pieno centro a Giugliano. A meno di una settimana dall’ultimo episodio che aveva devastato la sala teatro, il Primo Circolo Didattico “Mena Morlando”, in piazza Gramsci, è stato nuovamente preso di mira. Questa volta i vandali hanno colpito la segreteria dell’istituto: locali distrutti, arredi danneggiati e ambienti completamente messi a soqquadro. Un gesto che ha lasciato sgomenti dirigenti e personale scolastico. Sul posto sono intervenuti i Carabinieri della locale compagnia, che hanno avviato le indagini per risalire ai responsabili. Presenti anche la dirigente scolastica e il personale amministrativo, visibilmente scossi per quanto accaduto.🔗 Leggi su Teleclubitalia.it

© Teleclubitalia.it - Giugliano, nuovo raid alla scuola I circolo “Mena Morlando”: segreteria vandalizzata

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