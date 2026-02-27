Professioni Int | Vertici commercialisti interpretano sentenze non in modo oggettivo

In un'assemblea alla Camera, i vertici dei commercialisti hanno criticato alcune interpretazioni delle recenti sentenze, affermando che vengono lette in modo soggettivo e non obiettivo. Durante il dibattito, sono stati presentati emendamenti di natura più legata alle esigenze delle categorie professionali, suscitando reazioni contrastanti tra i partecipanti. La discussione si è concentrata sulle modalità di applicazione della normativa e sui possibili effetti sulle professioni interessate.

(Adnkronos) – "Mentre in commissione Giustizia alla Camera emendamenti di carattere corporativo e lesivi della concorrenza vogliono cancellare, dalla legge delega di riforma della professione di commercialista, la giusta tutela delle attività svolte dai professionisti associativi ai sensi della Legge 42013, ed i vertici dei commercialisti interpretano sentenze di Cassazione e della Corte Costituzionale pro domo sua e non in modo oggettivo ed ovviamente ignorando la vera sentenza, questa si storica, della Corte Costituzionale n. 41896 che ha ben definito il concetto di libertà di esercizio del lavoro autonomo professionale, i tributaristi... 🔗 Leggi su Periodicodaily.com Professioni, Alemanno (Int) in audizione su riforma professione commercialista(Adnkronos) – Il presidente dell’Istituto nazionale tributaristi (Int), Riccardo Alemanno, ha partecipato su invito del presidente della commissione... Int: “Depositata memoria alla comm. Giustizia su riforma ordinamento commercialisti”(Adnkronos) – Il presidente dell’Istituto nazionale tributaristi (Int), Riccardo Alemanno, dopo l’audizione dei giorni scorsi in Commissione... Professioni, Int: Vertici commercialisti interpretano sentenze non in modo oggettivoMentre in commissione Giustizia alla Camera emendamenti di carattere corporativo e lesivi della concorrenza vogliono cancellare, dalla legge delega di riforma della professione di commercialista, la ... adnkronos.com Professioni, Alemanno (Int) in audizione su riforma professione commercialistaIl presidente dell’Istituto nazionale tributaristi (Int), Riccardo Alemanno, ha partecipato su invito del presidente della commissione Giustizia, Ciro Maschio, all’audizione nell’ambito dell’esame del ... adnkronos.com