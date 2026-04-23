ReAct il festival delle azioni sostenibili torna ad Ancona alla Casa delle Culture
Il festival ReAct, dedicato alle azioni sostenibili, torna ad Ancona con la sua seconda edizione. L’evento avrà luogo domenica 26 aprile alla Casa delle Culture, che ospita l’iniziativa con il patrocinio del Comune. La giornata prevede diverse attività rivolte alla partecipazione della cittadinanza, focalizzate sui temi dell’ambiente e della consapevolezza. La manifestazione si svolge in un contesto di impegno per promuovere pratiche sostenibili nella comunità locale.
ANCONA - Domenica 26 aprile, con il patrocinio del Comune di Ancona, la Casa delle Culture ospita la seconda edizione di ReAct, il festival dedicato alle azioni sostenibili, con una giornata di attività aperte alla cittadinanza tra partecipazione, ambiente e consapevolezza. L’iniziativa, a.🔗 Leggi su Anconatoday.it
Notizie correlate
Dalla “Casa delle Culture” alla “Città delle Culture” Alternativa Comune chiama a raccolta la città e le sue comunità internazionaliArezzo, 23 marzo 2026 – Quale città vogliamo per i nostri figli? Dalla “Casa delle Culture” alla “Città delle Culture” Alternativa Comune chiama a...
Leggi anche: Festival dell'Oriente: tutta la magia delle tradizioni e delle culture orientali alla Fiera di Genova
Approfondimenti e contenuti
Si parla di: ReAct, Festival delle Azioni Sostenibili ad Ancona; Alla Casa delle Culture torna REACT – Festival delle azioni sostenibili.
ReAct, Festival delle azioni sostenibili ad Ancona(ANSA) - ANCONA, 21 APR - Seconda edizione di ReAct ? Festival delle Azioni Sostenibili, in programma domenica 26 aprile alla Casa delle Culture di Ancona (ex Mattatoio, via Vallemiano 46). Durante ... msn.com