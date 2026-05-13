A Giugliano è iniziato oggi il Festival delle Culture “Rammendare il Mondo”, una manifestazione di tre giorni dedicata al Mediterraneo, alla cooperazione, all’inclusione e al futuro europeo. L’evento è promosso dall’Assessorato alla Cultura del Comune di Giugliano in collaborazione con CONADI e IISE. La manifestazione si svolge presso Palazzo Palumbo, coinvolgendo diverse attività e iniziative legate ai temi centrali dell’edizione.

La manifestazione mette al centro il dialogo tra culture, i grandi temi geopolitici contemporanei e il coinvolgimento delle nuove generazioni attraverso incontri, workshop e momenti di confronto con docenti universitari, professionisti ed esponenti del volontariato. La giornata inaugurale è dedicata al tema “Il Mediterraneo e le crisi globali”, con interventi e riflessioni sul ruolo strategico del Mediterraneo come spazio di connessione, cooperazione e trasformazione sociale. Il Festival proseguirà fino al 15 maggio con workshop tematici, dibattiti e approfondimenti su innovazione, dialogo interculturale, equità di genere, cambiamento climatico e futuro dell’Europa.🔗 Leggi su Teleclubitalia.it

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Giugliano, parte il Festival delle Culture a Palazzo Palumbo

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