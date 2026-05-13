Giugliano Fiat 500 rubata rintracciata con AirTag | inseguimento e arresti in via Oasi

Nella serata di mercoledì 13 maggio, tra le strade di Giugliano e Aversa, si è svolto un inseguimento tra i carabinieri e una Fiat 500 risultata rubata a Teverola. La vettura è stata rintracciata grazie a un AirTag e sono stati effettuati diversi arresti. L’episodio ha coinvolto diverse forze dell’ordine, che hanno seguito la macchina lungo via Oasi, portando infine all’arresto dei soggetti a bordo.

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Secondo le informazioni raccolte, la vettura sarebbe stata localizzata grazie ad un AirTag installato all’interno dell’auto. Dopo la segnalazione della posizione alle forze dell’ordine, i carabinieri avrebbero intercettato la Fiat 500 nella zona di Aversa, al confine con Giugliano, dando il via all’inseguimento. La corsa dei malviventi sarebbe proseguita tra diverse strade cittadine fino ad arrivare in via Oasi Sacro Cuore, nei pressi del negozio “Mr Risparmio”, dove i carabinieri sono riusciti a bloccare il veicolo. I due giovani a bordo, poco più che 18enni, avrebbero tentato la fuga a piedi tra la folla. Secondo quanto emerso, durante le fasi concitate dell’inseguimento uno dei malviventi avrebbe anche tentato di aggredire un militari dell'arma utilizzando un crick dell’auto.🔗 Leggi su Teleclubitalia.it © Teleclubitalia.it - Giugliano, Fiat 500 rubata rintracciata con AirTag: inseguimento e arresti in via Oasi ? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video Notizie correlate Giugliano, tentato furto di una Fiat 500: inseguimento dei carabinieri in via OasiMomenti di tensione nella serata di oggi, mercoledì 13 maggio a Giugliano, dove si sarebbe verificato un tentativo di furto di una Fiat 500 culminato... Reggio Calabria, fuga folle in Fiat 500: inseguimento e schiantoUn uomo di 46 anni, tornato in libertà solo da un mese dopo due anni di detenzione domiciliare, ha scatenato il panico tra le strade di Reggio... Rubano una Fiat 500 col sistema «Obd», inseguimento tra le auto: arrestati tre catanesi. Il videoHanno rubato una Fiat 500 nel parcheggio di un centro commerciale della zona industriale di Catania utilizzando la tecnica dell’Obd, ma la fuga è terminata ... catania.gds.it Rubano una Fiat 500 col sistema «Obd», inseguimento tra le auto: arrestati tre catanesiRubano una Fiat 500 col sistema «Obd», inseguimento tra le auto: arrestati tre catanesi ... msn.com