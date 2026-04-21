Nella notte tra giovedì 16 e venerdì 17 aprile, le strade di Reggio Calabria sono state teatro di un inseguimento che si è concluso con uno schianto. Un uomo di 46 anni, tornato in libertà da appena un mese dopo due anni di detenzione domiciliare, ha messo in fuga un veicolo, dando il via a una corsa che ha suscitato grande scompiglio nella città.

Un uomo di 46 anni, tornato in libertà solo da un mese dopo due anni di detenzione domiciliare, ha scatenato il panico tra le strade di Reggio Calabria nella notte tra giovedì 16 e venerdì 17 aprile. Dopo un violento diverbio con la moglie, l’uomo ha sottratto una Fiat 500 parcheggiata per dare sfogo a un momento di rabbia, dando inizio a una corsa folle che ha attraversato vari quartieri della città fino allo scontro finale davanti al Bar Mimosa a Sant’Anna. Una fuga notturna tra i rioni di Ciccarello e il Rione Marconi. Il caos si è propagato nelle ore più buie della notte, trasformando la tranquillità dei residenti in un incubo di velocità e manovre azzardate.🔗 Leggi su Ameve.eu

© Ameve.eu - Reggio Calabria, fuga folle in Fiat 500: inseguimento e schianto

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