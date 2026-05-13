Giugliano 21 milioni di euro per rigenerazione | Città presenti proposte

A Giugliano è iniziata la fase di ascolto per l’utilizzo di 21 milioni di euro destinati alla rigenerazione urbana. L’amministrazione ha invitato i cittadini a presentare proposte e idee per migliorare vari quartieri della città. La somma fa parte di un progetto volto a riqualificare spazi pubblici e infrastrutture, con l’obiettivo di coinvolgere attivamente la comunità locale nel processo di sviluppo.

Ricevi gli aggiornamenti di Zazoom.it su Google Tutti gli aggiornamenti dalle migliori fonti direttamente su Google.

Segui