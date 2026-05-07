Rigenerazione urbana a Santa Margherita stanziati 3.5 milioni di euro

Il comune di Messina ha annunciato l'avvio dell’intervento di riqualificazione dell’area di Santa Margherita, con un investimento di 3,5 milioni di euro. L’intervento rientra nel progetto di rigenerazione urbana e inclusione sociale, inserito nel piano PN Metro Plus e nel programma Città Medie Sud 2021-2027. La riqualificazione mira a migliorare le condizioni dell’area e favorire l’accessibilità e l’inclusione per i cittadini.

Il comune di Messina prosegue il percorso di rigenerazione urbana e inclusione sociale attraverso l’avvio dell’intervento 2 – “Riqualificazione dell’ambito di Santa Margherita”, inserito nell’ambito del PN Metro Plus e Città Medie Sud 2021–2027 – Messina Accessibile e Inclusiva 2, per un importo.🔗 Leggi su Messinatoday.it Notizie correlate Messina guida la rigenerazione urbana: arrivano 33 milioni di euro? Cosa scoprirai Quali quartieri e villaggi riceveranno i primi interventi stradali? Come verranno ripartiti i 39 milioni di euro totali stanziati?... Xylella, stanziati 7 milioni per rigenerazione olivicola: oltre 400 nuovi beneficiariLa Regione prosegue nel Piano straordinario per il reimpianto nelle aree colpite dal batterio. Aggiornamenti e dibattiti Temi più discussi: Artivismo a Santa Margherita Ligure: in mostra 7 opere nate dai rifiuti per difendere gli oceani; Rigenerazione urbana e Pnrr: otto progetti per Reggio Emilia; Giovedì 30 aprile si riunisce il Consiglio Comunale; Treviso città delle Donne: in ottomila alla Corsa in Rosa. Anche un campo da basket a Santa Margherita: consegnati lavori da 3,5 milioniIl Comune di Messina prosegue il percorso di rigenerazione urbana e inclusione sociale attraverso l’avvio dell’Intervento 2 – Riqualificazione dell’ambito di Santa Margherita, inserito nell’ambito d ... messinasportiva.it Cantiere ex Santa Margherita, entro due anni sarà completata la rigenerazionePavia. Sono ufficialmente iniziati ieri i lavori di realizzazione del nuovo palazzo Piazza Borromeo che sorgerà al posto dell’ex istituto Santa Margherita, di fronte al collegio Borromeo. laprovinciapavese.gelocal.it Nel roseto del parco di Villa Durazzo. Santa Margherita Ligure foto da aprire - facebook.com facebook Oggi come sindaca di Città Metropolitana sono stata a Santa Margherita Ligure per un pomeriggio di incontri e lavori. Giornate come questa ricordano il senso della Città Metropolitana: stare accanto ai Comuni, rafforzare i servizi, ascoltare e valorizzare i territ x.com