Giudici | la mamma del bosco ‘non può tornare nella casa famiglia’

Il Tribunale per i minorenni dell'Aquila ha deciso di non permettere alla madre del minore di tornare nella casa famiglia. La decisione arriva dopo che gli avvocati della donna avevano presentato un ricorso contro le misure già adottate. La vicenda riguarda la tutela del minore, che si trova attualmente in una struttura diversa dalla residenza della madre. La sentenza è stata comunicata nelle scorse ore dal tribunale.

Così, all’ANSA, lo psichiatra Tonino Cantelmi, perito di parte della cosiddetta famiglia del bosco, alla notizia della rinuncia all’incarico dei due legali Marco Femminella e Danila Solinas. Lo psichiatra prosegue il lavoro di analisi per contrastare l’elaborato depositato a fine aprile dalla psichiatra Simona Ceccoli, consulente tecnico d’ufficio del Tribunale per i minorenni dell’Aquila. La perizia è finalizzata ad accertare l’idoneità genitoriale dei coniugi. Il tuo indirizzo email non sarà pubblicato. I campi obbligatori sono contrassegnati * .🔗 Leggi su Imolaoggi.it

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