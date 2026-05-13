Gita scolastica nel Viterbese studente precipita dal balcone dell’hotel
Martedì 12 maggio, durante una gita scolastica nel Viterbese, un ragazzo è caduto dal balcone di un hotel a Soriano nel Cimino. L'incidente è avvenuto mentre il gruppo di studenti era in visita nella zona. Sul posto sono intervenuti i soccorritori, che hanno trasportato il giovane in ospedale. La dinamica esatta dell’accaduto è ancora in fase di accertamento.
Una gita scolastica si è trasformata in un incubo nella serata di martedì 12 maggio. Un ragazzo, in viaggio d’istruzione con i compagni di classe, è caduto dal balcone di un albergo a Soriano nel Cimino, centro della provincia di Viterbo. L'articolo.🔗 Leggi su Orizzontescuola.it
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