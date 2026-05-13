Un giovane studente di 18 anni proveniente da Monopoli è deceduto dopo essere precipitato dal balcone di un hotel a Lignano Sabbiadoro, dove la sua classe stava soggiornando per un’uscita scolastica. Il ragazzo, frequentante l’istituto “Galileo Galilei-Marie Curie”, era stato trasferito in ospedale a Udine il 3 maggio a causa di un grave trauma cranico. La dinamica dell’incidente è ancora sotto indagine.

Un giovane pugliese, studente del “Galileo Galilei-Marie Curie” era ricoverato dal 3 maggio per un grave trauma cranico all’ospedale di Udine, dopo essere precipitato dal balcone dell’hotel di Lignano Sabbiadoro, dove la scolaresca alloggiava per la gita di fine anno. Il 18enne non si è più risvegliato dal coma. Secondo la ricostruzione, il gruppo si era riunito per cenare, dopo aver mangiato il ragazzo si sarebbe allontanato in solitaria per salire nella sua camera e subito dopo sarebbe avvenuto il triste episodio. Sono stati i suoi compagni a lanciare l’allarme, tempestivamente sono arrivati i soccorsi. I genitori hanno acconsentito all’espianto degli organi e la salma rientrerà a Monopoli alla fine dell’iter.🔗 Leggi su Ilsipontino.net

© Ilsipontino.net - Gita finita in tragedia, morto il 18enne di Monopoli

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