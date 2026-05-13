Girona-Real Sociedad giovedì 14 maggio 2026 ore 20 | 00 | formazioni ufficiali quote pronostici La squadra di Michel cerca punti salvezza

Giovedì 14 maggio alle ore 20:00 si gioca la partita tra Girona e Real Sociedad. La squadra di Michel si trova in una fase cruciale della stagione, cercando di ottenere punti per la salvezza. Le formazioni ufficiali sono state annunciate e le quote sono state pubblicate dai bookmaker. La squadra catalana ha attraversato momenti altalenanti durante la stagione, con alcune vittorie e molte sconfitte che hanno complicato il cammino verso l’obiettivo di mantenere la categoria.

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