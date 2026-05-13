Girona-Real Sociedad giovedì 14 maggio 2026 ore 20 | 00 | formazioni ufficiali quote pronostici La squadra di Michel cerca punti salvezza

Da infobetting.com 13 mag 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

Giovedì 14 maggio alle ore 20:00 si gioca la partita tra Girona e Real Sociedad. La squadra di Michel si trova in una fase cruciale della stagione, cercando di ottenere punti per la salvezza. Le formazioni ufficiali sono state annunciate e le quote sono state pubblicate dai bookmaker. La squadra catalana ha attraversato momenti altalenanti durante la stagione, con alcune vittorie e molte sconfitte che hanno complicato il cammino verso l’obiettivo di mantenere la categoria.

Ricevi gli aggiornamenti di Zazoom.it su GoogleTutti gli aggiornamenti dalle migliori fonti direttamente su Google.
Segui

Turno infrasettimanale di passione per il Girona: i catalani in questa stagione sono andati sulle montagne russe. Dopo un pessimo inizio, i ragazzi di Michel hanno compiuto un grande lavoro per risollevarsi e sembravano ormai essere al sicuro. L’ultimo periodo di grande difficoltà, unito all’innalzamento del livello di competitività di tutta la zona basse della. InfoBetting: Scommesse Sportive e Pronostici. 🔗 Leggi su Infobetting.com

girona real sociedad gioved236 14 maggio 2026 ore 20 00 formazioni ufficiali quote pronostici la squadra di michel cerca punti salvezza
© Infobetting.com - Girona-Real Sociedad (giovedì 14 maggio 2026 ore 20:00): formazioni ufficiali, quote, pronostici. La squadra di Michel cerca punti salvezza
?
Vuoi approfondire questa notizia?Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate.

Sullo stesso argomento

Girona-Real Sociedad (giovedì 14 maggio 2026 ore 20:00): formazioni, quote, pronostici. Partita aperta a Montilivi?Turno infrasettimanale di passione per il Girona: i catalani in questa stagione sono andati sulle montagne russe.

Girona-Real Sociedad (giovedì 14 maggio 2026 ore 20:00): formazioni, quote, pronostici. I catalani ospitano i baschiTurno infrasettimanale di passione per il Girona: i catalani in questa stagione sono andati sulle montagne russe.

Temi più discussi: Girona - Real Sociedad in Diretta Streaming | DAZN IT; LaLiga: preview Girona-Real Sociedad; Girona - Real Sociedad; ? ONCES del Girona-Real Sociedad: ¡Míchel ofensivo; Matarazzo, con todo!.

girona real sociedad girona real sociedad giovedìLa Liga 2025-2026: Girona-Real Sociedad, le probabili formazioniSfida decisiva per la squadra di casa, vincendo si porterebbe a tre lunghezze di distanza dalla zona retrocessisone. sportal.it

girona real sociedad girona real sociedad giovedìPronostico Girona-Real Sociedad: vale solo per una squadraGirona-Real Sociedad è una gara della trentaseiesima giornata della Liga e si gioca giovedì: dove vederla, formazioni, pronostico ... ilveggente.it

Cerca news, video e discussioni social in tutto il web