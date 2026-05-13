Girona-Real Sociedad giovedì 14 maggio 2026 ore 20 | 00 | formazioni quote pronostici I catalani ospitano i baschi
Giovedì 14 maggio 2026 alle ore 20:00 si gioca la partita tra Girona e Real Sociedad, valida per il campionato di calcio. La sfida si svolge a Girona, con le formazioni ormai pronte sul campo. La stagione dei catalani è stata caratterizzata da alti e bassi, e questa partita rappresenta un altro momento importante nel loro cammino. Le quote e i pronostici sono stati già pubblicati, ma il calcio offre sempre sorprese.
Turno infrasettimanale di passione per il Girona: i catalani in questa stagione sono andati sulle montagne russe. Dopo un pessimo inizio, i ragazzi di Michel hanno compiuto un grande lavoro per risollevarsi e sembravano ormai essere al sicuro. L’ultimo periodo di grande difficoltà, unito all’innalzamento del livello di competitività di tutta la zona basse della. InfoBetting: Scommesse Sportive e Pronostici.🔗 Leggi su Infobetting.com
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Discussione della partita: Sevilla vs Real Sociedad reddit
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