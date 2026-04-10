Real Sociedad-Alaves sabato 11 aprile 2026 ore 14 | 00 | formazioni quote pronostici Partita aperta a San Sebastian?

Sabato 11 aprile alle 14:00 si sfideranno Real Sociedad e Alaves nella partita valida per il campionato. La gara si disputa a San Sebastian e rappresenta una delle ultime sfide prima della finale di Copa del Rey, prevista una settimana dopo, contro l’Atletico Madrid. Le formazioni sono state annunciate e le quote per il pronostico sono disponibili. La partita si presenta come un banco di prova importante per entrambe le squadre.

La Real Sociedad sente avvicinarsi il momento più importante della stagione: la finale di Copa del Rey che si giocherà sabato 18 aprile, contro l’Atletico Madrid. Sarà indubbiamente la partita più importante della stagione dei Txuri-urdin, che però non possono dimenticarsi del campionato, perchè hanno fatto un lavoro molto importante per ritornare in corsa per. InfoBetting: Scommesse Sportive e Pronostici. 🔗 Leggi su Infobetting.com © Infobetting.com - Real Sociedad-Alaves (sabato 11 aprile 2026 ore 14:00): formazioni, quote, pronostici. Partita aperta a San Sebastian? Real Sociedad-Levante (sabato 04 aprile 2026 ore 14:00): formazioni, quote, pronostici. Un gol per parte a San Sebastian?Il Levante vive una situazione di classifica quasi disperata ma sta provando a credere in un miracolo sportivo: la squadra valenciana è andata a... Real Sociedad-Levante (sabato 04 aprile 2026 ore 14:00): formazioni ufficiali, quote, pronostici. Un gol per parte a San Sebastian?Il Levante vive una situazione di classifica quasi disperata ma sta provando a credere in un miracolo sportivo: la squadra valenciana è andata a... Temi più discussi: LaLiga: preview Real Sociedad-Alavés; Real Sociedad - Alavés LALIGA EA SPORTS; Real Sociedad-Alaves, dove vedere la partita in diretta tv e in streaming LIVE; Aritz back in Real Sociedad XI for Alavés at Anoeta as contract uncertainty persists. Pronostico Real Sociedad-Alavés: quarta di filaReal Sociedad-Alavés è una gara della trentunesima giornata della Liga e si gioca venerdì: dove vederla, formazioni, pronostico La Real Sociedad è in corsa per un posto in Europa. Solamente tre punti ... ilveggente.it Real Sociedad-Alaves, dove vedere la partita in diretta tv e in streaming LIVENon perdere Real Sociedad-Alaves: scopri come seguire la sfida in diretta tv e in streaming live ... msn.com Super Liga 28' • Cukaricki 1-0 Železnicar Pancevo 70' • TSC Backa Topola 0-0 Radnicki 1923 La Liga 13' • Celta Vigo 0-0 Alaves Segunda División 12' • Mirandes 0-0 Valladolid 13' • Real Sociedad II 0-2 Granada CF National Division 21' • Roda - facebook.com facebook