Mercoledì 22 aprile 2026 alle ore 20:00 si disputa la partita tra Real Sociedad e Getafe, valida per la stagione in corso. La gara si svolge negli ottavi di Copa del Rey, ricordando una sfida di metà gennaio in cui la Real Sociedad, con il nuovo allenatore arrivato da poco, sembrava destinata all'eliminazione dopo una sconfitta di 0-2 contro l'Osasuna a 15 minuti dalla fine.

Negli ottavi di Copa del Rey, in una gara di metà gennaio con Matarazzo che era arrivato da poco sulla panchina della Real Sociedad, Anoeta era quasi rassegnato all’eliminazione: l’Osasuna vinceva 0-2 a 15 minuti dalla fine e assaporava i quarti. Con un grande finale i baschi riuscirono a pareggiare all’ultimo minuto e vincere ai. InfoBetting: Scommesse Sportive e Pronostici.🔗 Leggi su Infobetting.com

© Infobetting.com - Real Sociedad-Getafe (mercoledì 22 aprile 2026 ore 20:00): formazioni, quote, pronostici. Azulones a segno nella festa dei baschi?

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