Sabato 9 maggio 2026 alle 21:00 si sfideranno nella partita tra Real Sociedad e Real Betis. La squadra ospitante, i Txuri-urdin, affronta gli andalusi in una sfida che potrebbe influenzare le posizioni di classifica. Il Betis, dopo aver superato una brutta eliminazione europea, ha ottenuto una vittoria importante contro l’Oviedo, mantenendo il quinto posto e la possibilità di qualificarsi nuovamente alle coppe europee.

Il Real Betis ha dimostrato di aver assorbito la bruttissima botta dell’eliminazione europea: la bella vittoria con l’Oviedo ha cementato il quinto posto dei ragazzi di Pellegrini, che sono avviati per giocare in Europa anche la prossima stagione. Sabato notte i Verdiblancos faranno visita alla Real Sociedad che, avendo vinto la Copa del Rey, è. InfoBetting: Scommesse Sportive e Pronostici.🔗 Leggi su Infobetting.com

© Infobetting.com - Real Sociedad-Real Betis (sabato 09 maggio 2026 ore 21:00): formazioni, quote, pronostici. I Txuri-urdin ospitano gli andalusi

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