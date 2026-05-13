Giro d’Italia | Vingegaard sfida il cielo di Pila tra storia e ascesa

Durante il Giro d’Italia, il ciclista danese si è distinto salendo tra le montagne di Pila, una tappa che ha attirato l’attenzione degli appassionati. La salita di Gressan ha rappresentato un momento chiave, con la classifica generale che potrebbe subire cambiamenti significativi. Restano da vedere quali corridori riusciranno a contrastare la sua performance e a mantenere la loro posizione nella corsa.

Ricevi gli aggiornamenti di Zazoom.it su Google Tutti gli aggiornamenti dalle migliori fonti direttamente su Google.

Segui

? Domande chiave Chi riuscirà a battere Vingegaard sulle pendenze della Valle d'Aosta?. Come influirà la salita di Gressan sulla classifica generale?. Quale giovane talento può interrompere il dominio del danese?. Cosa riserva il percorso tra Doues e Pila per i favoriti?.? In Breve Tappa di 133 km con partenza da Piazza Chanoux ad Aosta e arrivo a Pila.. Sfida tra Vingegaard, Pellizzari e Felix Gall su salite come Lin Noir e Verrogne.. Percorso include passaggi a Saint-Barthelemy, Nus, Doues e l'ultima ascesa da Gressan.. Celebrazione 117esimo anniversario del debutto di Luigi Ganna nel 1909 a Milano.. Sabato 23 maggio 2026, la corsa rosa attraverserà i passi alpini della Valle d’Aosta con un arrivo tanto atteso a Pila, dopo una tappa di 133 chilometri che vedrà i corridori affrontare i 1.🔗 Leggi su Ameve.eu © Ameve.eu - Giro d’Italia: Vingegaard sfida il cielo di Pila tra storia e ascesa ? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video Notizie correlate Giro d’Italia: sfida verticale tra Aosta e Pila, il test di VingegaardIl Giro d’Italia approda nuovamente in Valle d’Aosta il 23 maggio con una tappa cruciale che vedrà la partenza da Aosta e l’arrivo a Pila. Giro d’Italia: sfida verticale tra Aosta e Pila con 4400m di salitaLa tappa 14 del 109° Giro d'Italia porterà i professionisti del ciclismo tra le vette valdostane sabato 23 maggio, con una frazione che collegherà... Argomenti più discussi: Favoriti Maglia Rosa: Vingegaard vuole chiudere il cerchio. Chi può fermarlo?; La startlist definitiva: Vingegaard, Pellizzari, Ganna, Ciccone, Milan, Bernal; Giro d’Italia 2026, Giardini: Vingegaard potrebbe perdere solo con un Pogacar in forma. Pellizzari può arrivare secondo; Quote Giro d'Italia 2026: Vingegaard e tutti i favoriti dei bookie. #GirodItalia ?? / Étape 5? Praia a Mare > Potenza : 203 km Heure d'arrivée : 17h Faible pluie 14°C E 20km/h ??? ?? Narváez ?? ?? Ciccone ?? Scaroni ?? Vingegaard ? ?? Van Eetvelt ?? Christen ?? Pellizzari ?? Romo ?? Ulissi ?? Valg x.com Vingegaard prende precauzioni di viaggio mentre accoglie il cambio in Italia dopo un inizio scivoloso al Giro in Bulgaria reddit Il Giro d’Italia in ItaliaL’edizione 109 del Giro d’Italia è partita l’8 maggio dalla Bulgaria. Dopo un giorno di pausa e spostamento generale di migliaia di persone e centinaia di mezzi, riparte oggi – martedì 12 maggio – dal ... ilpost.it