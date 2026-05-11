Giro d' Italia 2026 a Napoli scuole chiuse in provincia | l' elenco di tutti i comuni

Il Giro d'Italia del 2026 si svolgerà il 14 maggio e prevede una tappa a Napoli, che sarà la quinta volta consecutiva in cui la corsa attraversa la città. In vista di questa manifestazione, tutte le scuole della provincia saranno chiuse quel giorno. È stato pubblicato un elenco dei comuni interessati dall'evento e delle zone coinvolte nella tappa.

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