Giro d' Italia 2026 a Napoli scuole chiuse in provincia | l' elenco di tutti i comuni
Il Giro d'Italia del 2026 si svolgerà il 14 maggio e prevede una tappa a Napoli, che sarà la quinta volta consecutiva in cui la corsa attraversa la città. In vista di questa manifestazione, tutte le scuole della provincia saranno chiuse quel giorno. È stato pubblicato un elenco dei comuni interessati dall'evento e delle zone coinvolte nella tappa.
Il 14 maggio 2026 il Giro d'Italia farà tappa a Napoli, per la quinta volta consecutiva la corsa rosa arriva in città. Quest'anno, però, con un arrivo di tappa inedito.🔗 Leggi su Ilmattino.it
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