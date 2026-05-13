Giro d’Italia nel sud-pontino | da Fondi a Minturno strade chiuse e viabilità bloccata

Il 15 maggio, la provincia di Latina vivrà il passaggio del 109° Giro d’Italia, con partenza da Formia. Durante questa giornata, alcune strade tra Fondi e Minturno saranno chiuse al traffico, causando blocchi temporanei alla viabilità locale. La corsa rosa coinvolgerà diversi comuni del territorio pontino, influenzando gli spostamenti dei cittadini e i servizi di trasporto nella zona.

Latina, 13 maggio 2026 – La provincia di Latina si prepara al passaggio del 109° Giro d’Italia. Venerdì 15 maggio la corsa rosa interesserà diversi comuni del territorio pontino, con partenza prevista dalla città di Formia. I comuni attraversati dalla competizione, a partire dalle prime ore del mattino, saranno Formia, Itri, Fondi, Sperlonga, Gaeta, Spigno Saturnia e Minturno. Per consentire lo svolgimento della tappa in sicurezza, la Questura di Latina ha diffuso le indicazioni operative sulla viabilità e sul dispositivo di ordine pubblico. Le strade interessate dal passaggio della corsa saranno chiuse alla circolazione circa due ore e trenta minuti prima del transito dei corridori, previsto indicativamente dalle 10.🔗 Leggi su Cdn.ilfaroonline.it

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